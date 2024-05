Questionado, na antevisão ao jogo com o Famalicão, se um projeto como o Bayern Munique poderia fazer com que deixasse o Benfica, Roger Schmidt garantiu que está satisfeito na Luz e quer cumprir o contrato com os encarnados.

«Podem usar a minha resposta da última conferência de imprensa, ou de há duas semanas ou de há um mês. Também podem usar o que disse quando assinei o meu contrato. Para mim, é muito claro que vou ficar até 2026 no Benfica. É o que quero e foi por isso que renovei. Não esperava que vencêssemos o campeonato quatro vezes. Vencer em Portugal é um grande desafio, estamos a fazer uma boa época, talvez não boa suficiente para sermos campeões, mas se compararem a situação do Benfica de há dois anos e a de agora, é completamente diferente. Estou totalmente focado no meu clube, estou muito feliz por estar aqui e vejo muito potencial para ser desenvolvido nos próximos dois anos para conquistar mais troféus. Foi o que disse antes e durante quase todo o ano. Nada mudou», garantiu o treinador alemão, em conferência de imprensa.

Schmidt também quis esclarecer aos jornalistas que não está disponível no mercado para receber convites de outras equipas.

«Quantas vezes tenho de responder a essa pergunta? Eu não estou no mercado, tenho um emprego no Benfica e adoro-o. Não preciso de ser convidado por ninguém. A minha situação é totalmente clara», salientou.