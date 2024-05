O FC Porto venceu esta tarde o Benfica, no pavilhão da Luz, por 34-29, em jogo da antepenúltima jornada da fase final de apuramento de campeão.

Depois de uma igualdade ao intervalo (14-14), os dragões impuseram-se diante do rival na segunda parte. Fábio Magalhães e Nikolaj Laeso, com seis golos cada, foram os melhores marcadores dos portistas, enquanto pela equipa encarnada o maior goleador foi Miguel Sánchez-Migallón, com sete tentos.

Com este triunfo no clássico, os azuis e brancos, tetracampeões nacionais, mantêm-se a dois pontos de distância do líder Sporting, quando restam duas jornadas para o fim.

No outro jogo deste sábado, os leões bateram o ABC de Braga por 37-23.

O Sporting joga em casa do Benfica na próxima jornada, enquanto o FC Porto recebe o ABC.

Na última ronda há um clássico entre Sporting e FC Porto que pode ser decisivo para atribuir o título de campeão nacional.