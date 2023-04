Ainda antes do apito inicial os sinais já estavam todos lá.

Depois de perder em Madrid na primeira mão, nem o hino da Champions tocou em Stamford Bridge.

O Real Madrid nem precisou de carregar muito para voltar a vencer o Chelsea por 2-0 na segunda mão dos quartos de final e apurar-se para as «meias» da Champions.

A precisar de dar a volta a uma desvantagem de 2-0 trazida de Madrid, o Chelsea entrou em campo sem João Félix na equipa inicial, e foi o Real a equipa sempre mais perigosa na primeira parte, nomeadamente com um remate de Rodrygo ao poste.

Depois da ameaça, o avançado brasileiro marcou mesmo na segunda parte, aos 58, e matou a esperança blue de passar a eliminatória.

O extremo brasileiro ganhou na velocidade uma bola que Chalobah foi «à queima», e depois de cruzar para a área, ainda foi a tempo de ser ele a finalizar, após assistência de Vinícius.

A perder, Frank Lampard foi ao banco para lançar Félix, Sterling e Mudryk, mas nem com os reforços de milhões o Chelsea passou a ameaçar mais.

E foi, por isso, com naturalidade que se viu mais um golo do Real Madrid, novamente apontado por Rodrygo, desta vez após bela jogada de Valverde, que tirou dois defesas e o guarda-redes do caminho para servir o bis do extremo brasileiro.

O campeão europeu mostrou novamente o seu poder e está nas «meias», onde vai ficar à espera de Manchester City ou Bayern Munique, sendo que o conjunto inglês venceu na primeira mão por 3-0.