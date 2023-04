Todd Boehly, multimilionário que liderou um consórcio que pagou perto de 5 mil milhões de euros pelo Chelsea há pouco menos de um ano, ficou indignado com mais uma derrota dos Blues, agora na receção ao Brighton & Hove Albion, e fez questão de mostrar o estado de espírito à equipa.

Avança o Guardian que após o jogo de sábado dirigiu-se ao balneário e arrasou o plantel. Depois de ter visto a sua equipa perder pela terceira vez seguida e de ter sido, ele próprio, apupado pelos adeptos, Boehly desceu da tribuna acompanhado por outros dois membros da direção, esperou que Lampard falasse aos jogadores e dirigiu-se depois aos jogadores.

De acordo com o mesmo jornal, o homem que investiu mais de 600 milhões de euros no plantel em apenas duas janelas de mercado considerou que a época da equipa tem sido «embaraçosa» e foi particularmente duro para com um dos jogadores contratados por uma larga verba no último ano. O Guardian não revela a identidade do jogador, que diz ter ficado desiludido com a situação ao ponto de tê-lo mostrado numa das sessões de trabalho já com vista à preparação do jogo desta terça-feira com o Real Madrid para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Recorde-se que Enzo Fernández foi a contratação mais cara do Chelsea, que pagou ao Benfica 121 milhões de euros no último mercado de inverno. Os Blues investiram ainda €80M em Wesley Fofana, €70M em Mudryk, €65M em Marc Cucurella e €56M em Raheem Sterling, por exemplo.

O Chelsea está no 11.º posto da Premier League, já muito longe dos lugares de acesso às competições europeias, e está com um pé fora da Liga dos Campeões, onde precisa de reverter uma desvantagem de dois golos para marcar presença nas meias-finais.