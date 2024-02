É notória a má fase que vive o Chelsea e depois da derrota frente ao Wolverhampton (4-2), a mulher de Thiago Silva, Isabelle Silva, acicatou ainda mais os ânimos do universo dos Blues com uma publicação nas redes sociais.

«É hora de mudar. Se esperarem mais, será demasiado tarde», escreveu no X.

It’s time to change. If you wait any longer it will be too late 💙💙