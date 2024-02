O Chelsea caiu para a segunda metade da tabela da liga inglesa com a derrota por 4-2 na receção ao Wolverhampton e Mauricio Pochettino admitiu que a equipa não está ao nível exigido. Após a derrota em Stamford Bridge, o técnico dos blues entendeu as críticas dos adeptos e partilhou a culpa com os jogadores.

«Não somos bons o suficiente, essa é a realidade. Eu incluído, como primeira pessoa responsável. O que mostrámos foi que não somos bons o suficiente», afirmou o argentino, citado pela Sky Sports.

«Não gerimos a situação da forma correta e não quero vir aqui e dizer que sou o melhor e os jogadores são os piores, mas os jogadores têm de assumir a responsabilidade como eu», prosseguiu.

«Não estamos à altura da história do clube. Precisamos de aceitar isso e ser críticos, mas não podemos desistir. Temos de continuar a trabalhar, esforçar-nos para mudar, tomar decisões para tentar encontrar as coisas de uma maneira diferente, encontrar soluções diferentes», completou.

O Chelsea é 11.º classificado do campeonato inglês, com 31 pontos.