O Real Madrid venceu a Real Sociedad esta sexta-feira, por 1-0, em San Sebastián, no duelo que abriu a 33.ª jornada da liga espanhola.

Num jogo em que o treinador Carlo Ancelotti poupou vários jogadores antes da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões (visita o Bayern Muniqu na terça-feira), um golo do turco Arda Güler, aos 29 minutos, a passe de Dani Carvajal, decidiu o encontro.

Ao oitavo jogo pelo Real Madrid, apenas o segundo a titular – primeira titularidade no campeonato – o jogador de 19 anos bateu o guarda-redes Álex Remiro com um remate na área, após um cruzamento rasteiro de primeira de Carvajal, do lado direito.

Aos 34 minutos, a Real Sociedad ainda festejou o empate, com um golo de Takefusa Kubo. Porém, o golo foi anulado com recurso ao vídeo-árbitro, por falta de Barrenetxea sobre Tchouaméni.

O resultado não mais se alterou até final e o Real Madrid, depois de ter ganho ao Barcelona na jornada anterior, soma a sexta vitória seguida no campeonato. Chega aos 84 pontos, mais 14 do que o Barcelona. Os catalães recebem o Valência apenas na segunda-feira, no fecho da jornada (20h00).

Contas feitas, e com o Barcelona a poder fazer, caso vença os seis jogos em falta, 88 pontos, faltam apenas quatro pontos em cinco jogos ao Real Madrid para sagrar-se campeão.

A Real Sociedad mantém os 51 pontos, no 6.º lugar, ainda em zona europeia, mas pode ser igualada pelo Betis (7.º com 48).

Antes do encontro, houve ainda um momento de homenagem ao antigo futebolista David Silva, que terminou a carreira na Real Sociedad em 2022/23.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)