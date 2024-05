O AVS empatou a três golos em casa com o Mafra e ficou mais longe de um dos dois primeiros lugares da Liga que asseguram a promoção direta à Liga.

A equipa visitante, treinada por Silas, chegou a ter dois golos de vantagem num jogo em que esteve uma parte inteira a jogar com menos um elemento, mas o conjunto de Jorge Costa conseguiu marcar dois golos nos últimos 25 minutos e evitar uma derrota que seria ainda mais comprometedora e deixaria o Marítimo (4.º classificado) a apenas dois pontos.

Rodri inaugurou o marcador para o Mafra aos 17 minutos, mas John Mercado empatou pouco depois da meia-hora. Já bem perto do intervalo, Miguel Falé recolocou os visitantes na frente do marcador e voltaria a marcar aos 62m, já depois de João Queirós ter sido admoestado com o cartão vermelho direto mesmo a começar a segunda parte.

Em superioridade numérica, o AVS conseguiu recuperar e chegar ao empate. Benny reduziu a desvantagem ao minuto 68 e Gustavo (77m) fez o 3-3 final.

O AVS está no 3.º lugar da II Liga (posição de play-off) com 63 pontos, menos dois do que o Nacional e cinco do que o líder Santa Clara. O Marítimo é quarto classificado com 60 pontos.