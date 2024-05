O último como presidente do FC Porto. Na tarde desta segunda-feira, Jorge Nuno Pinto da Costa recebeu, no museu do clube, o troféu da Liga de goalball, modalidade destinada a atletas com deficiência visual.

Invicta, a equipa dos dragões juntou o campeonato à Supertaça. Em destaque esteve o capitão, Fábio Oliveira, com 72 golos.

No momento de entregar o troféu ao museu, o presidente do FC Porto salientou o «exemplo» que estes atletas representam.

«É com um gosto enorme que, na véspera de deixar de ser presidente, recebo o último troféu. Vocês são um exemplo para toda a sociedade. Pela vossa tenacidade, entusiasmo e vontade de vencer na vida. Quero, por isso, dizer-vos obrigado pelo vosso exemplo. Foi um gosto criar e ajudar esta secção de desporto adaptado. Merecem tudo o que o FC Porto faz por vocês», referiu Pinto da Costa.

Esta terça-feira, André Villas-Boas toma posse como presidente do FC Porto.