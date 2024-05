O Sporting já é campeão nacional, o Benfica vai terminar a I Liga no 2.º lugar, o Vizela está despromovido, mas ainda há muito para decidir nas duas últimas jornadas do campeonato: 3.º e 4.º lugares, última vaga da Taça da Liga, luta pela manutenção e pelo lugar de play-off.

De forma sintética, isto é tudo o que pode acontecer na 33.ª jornada: na primeira metade da tabela, o FC Porto pode garantir o último lugar do pódio, o Sporting de Braga (que ainda luta pelo 3.º lugar) pode garantir no mínimo o 4.º e o Moreirense pode assegurar a última das seis vagas da I Liga na Taça da Liga 2024/25.

Na parte funda da classificação, o Desportivo de Chaves pode descer e o Portimonense pode ver confirmado que vai jogar o play-off para não descer, sendo que isto significaria desde logo que Gil Vicente, Estoril, Boavista e Estrela da Amadora garantiriam a manutenção, pela qual ainda lutam estes seis clubes à partida para as duas últimas rondas.

3.º lugar

3.º: FC Porto, 66 pontos

4.º: Sp. Braga, 65

Jogos na 33.ª jornada:

Vitória-Sp. Braga (sábado, 20h30)

FC Porto-Boavista (domingo, 20h30)

FC Porto e Sp. Braga ainda estão na luta pelo 3.º lugar da I Liga. O último lugar do pódio, que dará acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, pode ser garantido pelo FC Porto se e só se vencer o Boavista e se o Sp. Braga perder em Guimarães. Esta seria a única forma de o FC Porto partir para a última jornada com uma vantagem superior a três pontos para os bracarenses e de nunca ver fugir o 3.º lugar. Isto porque a última jornada tem, precisamente, um Sp. Braga-FC Porto. E é precisamente por existir este duelo direto na última jornada que o Vitória já não tem hipóteses de chegar ao 3.º lugar.

4.º lugar

4.º: Sp. Braga, 65 pontos

5.º. V. Guimarães, 60

Jogos na 33.ª jornada:

Vitória-Sp. Braga (sábado, 20h30)

A penúltima jornada traz um duelo direto entre os rivais minhotos, que entre si ainda têm em comum a luta pelo 4.º lugar. O Sp. Braga, que ainda aspira ao 3.º, garante no mínimo o 4.º se não perder em Guimarães, o que lhe vale também, no mínimo, o acesso à 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Ao contrário, o Vitória precisa de vencer o dérbi minhoto para ainda ir para a última jornada com hipóteses de ficar no 4.º lugar. Caso não vença, vai acabar a I Liga em 5.º e, por isso, entrar nas competições europeias na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

Taça da Liga (6.º lugar)

6.º: Moreirense, 49 pontos

7.º: Arouca, 46

Jogos na 33.ª jornada:

Benfica-Arouca (domingo, 18h00)

Casa Pia-Moreirense (domingo, 18h00)

O 6.º lugar garante a última vaga dos clubes na I Liga na próxima edição da Taça da Liga e tem dois clubes na corrida. O Moreirense garante o 6.º lugar se nunca fizer, ante o Casa Pia, um resultado pior do que o que o Arouca faça na visita ao Benfica. Ou seja, garante o 6.º lugar se vencer o Casa Pia, ou se empatar e o Arouca não vencer, ou se perder e o Arouca também perder. Qualquer destes cenários permite ao Moreirense ficar pelo menos com três pontos de vantagem para o Arouca à partida para a última jornada, lembrando que o Moreirense tem vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual.

Manutenção, play-off e descida

12.º: Gil Vicente, 33 pontos

13.º: Estoril, 33

14.º: Boavista, 31

15.º: Estrela da Amadora, 30

16.º: Portimonense, 28

17.º: Desp. Chaves, 23

Jogos na 33.ª jornada:

Desp. Chaves-Famalicão (6.ª feira, 20h15)

Vizela-Estrela (sábado, 15h30)

Portimonense-Rio Ave (sábado, 15h30)

Estoril-Sporting (sábado, 18h00)

Gil Vicente-Farense (domingo, 15h30)

FC Porto-Boavista (domingo, 15h30)

Seis clubes ainda lutam pela manutenção e na 33.ª jornada não há nenhum duelo direto, mas pode ficar tudo definido. Há quem dependa só de si e há quem dependa de terceiros, nomeadamente o Desp. Chaves, obrigado a vencer o Famalicão na sexta-feira. Caso não vença, desce à II Liga. Mesmo vencendo, tem de esperar que o Portimonense perca ante o Rio Ave no sábado. Só assim é que alimenta hipóteses de ir ao play-off com o 3.º classificado da II Liga. Já não consegue a manutenção direta e tem a agravante de ter desvantagem no confronto direto com o Portimonense. No fundo, os flavienses só vão ao play-off vencendo os dois últimos jogos e o Portimonense perdendo ambos.

Mais acima, há contas pela manutenção já possível nesta jornada. Um a um, eis os cenários:

- O Gil Vicente garante a manutenção se vencer ou se empatar. E o empate serve porque mesmo numa hipotética igualdade a 34 pontos (que é possível entre vários clubes no fim), os gilistas vão ter sempre vantagem nas várias possibilidades de “minicampeonato”: levaram a melhor nos confrontos diretos com Estoril, Boavista e Portimonense, sendo que defrontam o Estrela na última jornada (com quem empataram 1-1 em Barcelos na 17.ª). O Gil até pode entrar em campo no domingo já com a manutenção garantida, caso o Portimonense não ganhe no sábado.

- O Estoril garante a manutenção se vencer o Sporting. Se empatar, também dá, mas aí já precisa que o Portimonense não vença, ou se o Portimonense vencer precisa que o Estrela perca. E isto tem tudo a ver com as ainda possíveis igualdades a 34 ou 33 pontos entre dois ou mais clubes, sendo que há cenários que ainda poderiam, nesse caso, levar o Estoril a cair para o 16.º lugar. Se perder com o Sporting, também pode garantir a manutenção, caso o Portimonense não vença. No fundo, como Portimonense e Estrela jogam antes de si, o Estoril até já pode entrar em campo com o Sporting com a manutenção assegurada.

- O Boavista garante a manutenção se fizer melhor resultado do que o Portimonense. Mas também pode olhar para o Estrela. Ou seja: mesmo que o Portimonense ganhe, o Boavista carimba a permanência caso vença e o Estrela perca. Na prática, o Boavista entra em campo no domingo a saber dos resultados de Estrela e Portimonense, mas nunca entrará já a salvo: terá sempre de pontuar no Dragão se não quiser adiar a sua vida.

- O Estrela garante a manutenção se fizer melhor resultado do que o Portimonense, independentemente dos outros jogos. Isto porque tem vantagem no confronto direto com os algarvios. E nunca será o pior em possíveis “minicampeonatos” que envolvam os demais adversários diretos.

- O Portimonense nunca garante a manutenção na 33.ª jornada, mas salva-se da descida direta desde logo se pontuar, ou se perder e o Chaves não vencer. O play-off será para si uma certeza caso não faça, no mínimo, resultado igual a Estrela e/ou Boavista nesta jornada.