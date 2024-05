O Desportivo de Chaves perdeu esta sexta-feira na receção ao Famalicão, por 1-0, vendo confirmada a descida à II Liga para 2024/25.

No duelo que abriu a 33.ª e penúltima jornada do campeonato, um golo de Gustavo Sá, em cima do intervalo (45+2m), fez a diferença no resultado.

A equipa treinada por Moreno estava obrigada a vencer este jogo e esperar uma derrota do Portimonense no sábado para ainda acalentar esperanças pela manutenção, mas não conseguiu fazer a sua parte esta noite.

Os flavienses mantêm os 23 pontos, no 17.º e penúltimo lugar, já sem hipóteses de alcançar o Portimonense, 16.º, em lugar de play-off, com 28 pontos. O Desp. Chaves já só consegue fazer no máximo 26 e pode até ser ultrapassado pelo Vizela (também já despromovido) e cair para último nesta jornada.

O Famalicão consolida o 8.º lugar, com 42 pontos. Este desfecho confirma também que, no pior cenário, as equipas que ainda lutam pela manutenção já não descem diretamente.