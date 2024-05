Escândalo em Londres, o Manchester United foi goleado por 4-0 pelo Crystal Palace.

Sem Bruno Fernandes devido a lesão (algo inédito na carreira do internacional português), os «red devils» tiveram mais uma noite para esquecer, desta feita, na capital britânica.

Numa boa série de resultados, com três vitórias nos últimos quatro jogos, os «eagles» entraram muito bem no encontro e aos 12 minutos já venciam. Excelente lance individual de Olise, que passou por dois adversários e rematou para o fundo da baliza.

Olise não deu a bola a ninguém e só parou com ela no fundo das redes 😎

Olise não deu a bola a ninguém e só parou com ela no fundo das redes

A fechar o primeiro tempo, mais um golo para a formação da casa. Mateta fez o que quis da defensiva do Man. United e só com o guarda-redes pela frente enviou um remate fortíssimo, sem qualquer hipótese para Onana.

O 2-0 manteve-se até ao intervalo, só que no segundo tempo as coisas complicaram-se ainda mais para os comandados de Ten Hag. Dentro da área, uma enorme confusão fez com que a bola chegasse «redondinha» aos pés de Tyrick Mitchell, que não perdoou e fe o terceiro para o Crystal Palace.

Só que o verdadeiro golpe de teatro chegou aos 66 minutos. Perda de bola em zona proíbida de Casemiro e com tempo e espaço para tudo, Michael Olise rematou de fora da área e apontou o «bis» no encontro.

Com esta goleada, o Manchester United atrasou-se na luta pelos lugares europeus e está agora a dois pontos do Newcastle, que é sexto classificado. Quanto ao Crystal Palace, ocupa o 14.º lugar do campeonato, com 43 pontos.

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).