Rafa Mujica vai prosseguir a carreira no Al Sadd, campeão do Qatar e equipa mais titulada do país do Médio Oriente que organizou o Mundial 2022.

O goleador espanhol do Arouca já não jogou neste domingo na receção ao Estrela da Amadora e Daniel Sousa, treinador do atual sétimo classificado da Liga, confirmou que estava «numa negociação».

Essa negociação resultará no maior encaixe financeiro da história do clube da Serra da Freita: cerca de 10 milhões de euros pagos pelo avançado de 25 anos que apontou 20 golos na presente edição da Liga - é o máximo goleador espanhol a atuar na Europa - e 37 nas duas temporadas ao serviço do Arouca.