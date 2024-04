André Villas-Boas é o novo presidente do FC Porto, mas apesar disso ainda vai ver o clássico com o Sporting, agendado para este domingo, na bancada ao lado dos restantes sócios. O agora dirigente garantiu este sábado que não tem nenhuma indicação de que vá ser convidado para estar na tribuna presidencial.

«Em princípio, vou ver o jogo no meu lugar. Irei manter os meus hábitos. Não tenho ainda qualquer informação institucional por parte do FC Porto, portanto, a minha ideia é deslocar-me ao meu lugar anual e fazer ali uma última despedida do mesmo para os próximos quatro anos. Vamos ver. São coisas para decidir amanhã, mas em princípio, estarei no meu lugar anual.»