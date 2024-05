O Oliveirense está na final da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins.

No Pavilhão Rosa Mota, no Porto, local onde se está a disputar a fase final da Liga dos Campeões, o Oliveirense venceu o Óquei de Barcelos, este sábado, no desempate por grandes penalidades (4-5), depois de ter empatado 3-3 no tempo regulamentar e respetivo prolongamento.

No lado do Óquei de Barcelos, Miguel Rocha, Luís Querido e Daniel Oliveira "Poka" foram os marcadores, enquanto que pelo Oliveirense marcaram Marc Torra e dois do Facundo "Facu" Navarro.

Marc Torra foi o herói, ao converter o penálti final e permitir à equipa Oliveira de Azeméis seguir para a final, onde vão defrontar o Sporting, que esta tarde afastou o FC Porto, por 6-5.