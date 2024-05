O FC Porto goleou este sábado em casa da Juventude Pacense, por 7-0, e confirmou assim o primeiro lugar na fase regular no campeonato nacional de hóquei em patins.

Na última jornada desta fase, os dragões golearam em Paços de Ferreira com golos de Gonçalo Alves (6m, 30m e 34m), Telmo Pinto (20m), Hélder Nunes (28m e 47m) e Carlo Di Benedetto (40m).

Já o Benfica aproveitou as derrotas da Oliveirense e do Sporting e subiu ao segundo lugar, com um triunfo no terreno do Famalicense, por 3-0.

Pablo Álvarez (20m) e Roberto di Benedetto (34m e 42m) construíram a vitória dos encarnados.

A Oliveirense, terceira classificada, perdeu em casa do Sp. Tomar, por 4-2.

Filipe Almeida (31m), Lucas Honório (37m), Xanoca Marques (44m) e Guilherme Silva (49m) marcaram para a formação da casa. Bruno Di Benedetto (18m e 40m) fizeram os golos do clube de Oliveira de Azeméis.

Já o Sporting caiu para o quarto lugar ao perder em casa do Óquei de Barcelos, por 4-3.

Santiago Chambella (8m) e Miguel Rocha (15m, 25m e 50m) marcaram para os barcelenses, Nolito (26m), Rafael Bessa (35m) e Facundo Bridge (36m) fizeram os golos dos leões.

Assim, nos playoffs, o FC Porto defronta o Riba D’Ave, o Sporting o Sp. Tomar, o Benfica o Valongo e a Oliveirense e o Óquei de Barcelos. Os quartos de final são disputados à melhor de três jogos.