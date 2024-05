O FC Porto empatou na receção ao Óquei de Barcelos (4-4), em encontro da 25.ª jornada da Fase Regular da Liga. Depois da final da Taça de Portugal – conquistada pelos dragões perante os barcelenses – os comandados de Rui Neto voltaram a desperdiçar a vantagem no marcador.

Ao sexto minuto, Luís Querido inaugurou a contagem dos visitantes, na conversão de um penálti. No minuto seguinte, Gonçalo Alves assinou o 1-1.

De parada e resposta, Poka devolveu a vantagem aos visitantes, ao nono minuto. Na mó de cima, Alvarinho ampliou, aos 18m (1-3).

Até ao intervalo, Carlo Di Benedetto (19m) e Rafa Costa (21m) repuseram a igualdade.

Na etapa complementar, e sem tempo a perder, Alvarinho bisou, aos 26m.

A resposta dos dragões apenas se efetivou sete minutos mais tarde, por Mena. Ainda que tenha demorado, a reação dos azuis e brancos esteve próxima de resultar em reviravolta.

A 13 minutos da derradeira buzina, Darío Giménez viu cartão azul, mas Gonçalo Alves desperdiçou o livre direto.

Os comandados de Ricardo Ares partem para a última jornada desta fase na liderança, com 62 pontos, mais um face à Oliveirense. No sábado, o FC Porto visita a Juventude Pacense (9.º), que ainda sonha com a presença nos play-offs.

Por sua vez, o Óquei Barcelos – que há muito selou o sexto lugar – fecha a Fase Regular em casa, ante o Sporting (3.º), que também espreita a liderança.

Oliveirense e Sporting ambicionam mais

Nas contas do topo da tabela, a Oliveirense está mais próxima da liderança, depois de golear o já despromovido Carvalhos, por 9-2. Os golos pertenceram a Xavi Cardoso (2), Bruno Di Benedetto, Navarro (2), Diogo Lemos (2), Torra e Lucas Martínez. Entre os visitantes, Rúben Sousa e Pedro Cunha reduziram.

Os comandados de Edo Bosch fecham esta fase no pavilhão do Sp. Tomar, que terminará no quinto lugar.

Para alcançar a liderança, o emblema de Oliveira de Azeméis está obrigado a vencer e esperar que o FC Porto não o faça. A liderança está a um ponto.

Quanto ao Sporting, a ambição de os leões liderarem é mais remota. Isto porque precisariam de vencer na visita ao Óquei de Barcelos e aguardar pelos desaires de Oliveirense e FC Porto.

O Sporting disputou esta jornada a 27 de abril, triunfando na receção ao Riba D’Ave, por 8-5.

Benfica espreita pódio

Por fim, o Benfica continua no quarto lugar, com 59 pontos, ou seja, a três do FC Porto. Arredados da disputa pela liderança, as águias ainda almejam uma melhor posição.

Na tarde desta quarta-feira, os comandados de Nuno Resende levaram a melhor sobre a Juventude Pacense, por 3-1. Os golos de Roberto Di Benedetto, Gonçalo Pinto e Diogo Rafael permitiram neutralizar a reação dos visitantes, que aguentaram o empate até ao intervalo (1-1), graças à eficácia de João Pereira, que aos 20m converteu um penálti.

Na última jornada, o Benfica visita o Famalicense (12.º), já despromovido.

A última jornada é disputada às 18h de sábado. Além do «sprint» pela liderança e pelo pódio, continua por definir a última vaga para os play-offs. Empatados a 26 pontos, Hóquei Braga, Juventude Pacense e Riba D’Ave disputam o oitavo lugar.

Quanto à despromoção, as «quedas» de Famalicense, Turquel e Carvalhos estão consumadas.

Outros resultados:

Murches 4-3 Sp. Tomar

Turquel 3-4 Valongo

Hóquei Braga 4-0 Famalicense