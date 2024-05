O futebol português destaca-se na lista de centrais sub-23 com maior percentagem de passes progressivos certos elaborada pelo Observatório do Futebol (CIES) que observou 74 ligas.



O ranking, que tem como requisito obrigatório pelo menos 720 minutos de utilização na Liga, tem jogadores de Benfica e Sporting nas três primeiras posições. Gonçalo Inácio lidera com 80 por cento de passes progressivos certos à frente do colega de equipa, Eduardo Quaresma (78,7 por cento).



Depois de Malik Thiaw (78,6 por cento), surge António Silva na quarta posição da lista com 77,9 por cento. O defesa dos encarnados surge uma posição à frente do «sportinguista» Diomande (77,6 por cento). Por sua vez, o FC Porto está representado no top-10 por Otávio Ataíde (7.º com 77 por cento de passes progressivos precisos).



Christopher Wooh (Rennes), Pau Cubarsí (Barcelona) e Anthony Rouault (Estugarda) fecham os dez primeiros da lista do Observatório do Futebol.