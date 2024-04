Francisco Conceição, do FC Porto, é o segundo melhor driblador do mundo, aponta o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES).

O internacional português fica apenas atrás do belga Jérémy Doku, do Manchester City. Rafael Leão também surge nesta lista: o avançado do Milan está em oitavo.

Emprestado pelo Ajax ao FC Porto, que deverá avançar para a compra em definitivo, Conceição leva cinco assistências e seis golos em 36 jogos pelos dragões na presente temporada.

Esta variante do estudo, compreendido entre abril do ano passado e março deste ano, analisou 73 campeonatos e teve por base o cálculo da «frequência de dribles bem-sucedidos alcançados pelos jogadores, corrigido pela sua taxa de sucesso». O drible só é bem-sucedido quando a equipa continua com a posse de bola e aproxima-se da baliza contrária ou se houver falta sobre quem tentou executá-lo. Também é levado em consideração o nível das competições em que os jogadores estão incluídos.

O mais recente estudo do CIES revelou ainda que Ángel Di María, do Benfica, é o segundo melhor jogador no que diz respeito a grandes oportunidades criadas. Neste capítulo, o internacional argentino perde apenas para Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain.

O índice de criação de oportunidades é calculado com a soma da frequência de passes que conduzem a um golo ou uma ocasião clara, mais as pré-assistências e passes a rasgar a linha defensiva do adversário.

Neste regresso ao Benfica, Di María tem 11 assistências e 16 golos em 43 jogos.