O Benfica é a equipa da Liga que mais minutos tem dado a jogadores da formação esta época, segundo um estudo publicado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

De acordo com o CIES, 25,9 por cento dos minutos jogados pelo plantel encarnado esta época pertencem a futebolistas que se formaram no Seixal, distribuidos por sete atletas, com uma média de idade de 22,3 anos.

Logo atrás, com 23,7 por cento, está o Boavista, clube que está proibido pela FIFA de fazer contratações e que por isso tem apostado mais na «prata» da casa. Foram, até agora, seis os jogadores da formação utilizados pelo treinador Petit.

A completar o pódio está o FC Porto, com 21,9 por cento e cinco jogadores utilizados.

Em sentido contrário, diga-se, Desp. Chaves, Moreirense, Vizela, Casa Pia, Estrela da Amadora e Portimonense ainda não aproveitaram qualquer recurso da formação esta temporada.