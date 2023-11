Gustavo Silva é o novo diretor jurídico do Benfica e ocupa o lugar que foi de Paulo Gonçalves até 2018, quando o então braço direito de Luís Filipe Vieira abandonou o clube na sequência do processo E-toupeira.

Desde a saída de Paulo Gonçalves que as funções estavam a ser cumpridas internamente. Agora chega Gustavo Silva, antigo inspetor da Polícia Judiciária, que trabalhava como sócio da GCS Advogados.

«Decidi aceitar o convite do Sport Lisboa e Benfica para diretor do departamento jurídico, função que ocupo com muita honra e sentido de responsabiliade», escreveu nas redes sociais.

«É com entusiasmo e espírito de missão que encaro esta nova fase. É um genuíno orgulho poder contribuir para o ‘amor da minha vida’.»

No Benfica, o advogado já ocupa o cargo desde o início de novembro.