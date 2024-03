Um trampolim para a elite. Excluindo as «Big-5», a Liga portuguesa continua a formar os talentos mais valiosos da nova geração, liderando os valores de mercado. De acordo com os dados do Observatório do Futebol (CIES), António Silva, João Neves e Gonçalo Inácio poderão rechear os cofres de Benfica e Sporting no curto-prazo.

O defesa central do Benfica, de 20 anos, poderá render uma transferência na ordem dos 114,7 milhões de euros, enquanto João Neves, de 19 anos, poderá valer um investimento externo de 95,5 milhões de euros. Quanto a Gonçalo Inácio, o mais proeminente ativo na linha recuada do líder da Liga está avaliado em 87,4 milhões de euros.

A comitiva nacional é interrompida por Endrick, avançado de 17 anos do Palmeiras, jóia «reservada» pelo Real Madrid, mas avaliada em 80 milhões de euros.

Ora, no quinto lugar surge Ousmane Diomandé, avaliado em 78,4 milhões de euros, na companhia do neerlandês Jorrel Hato, defesa do Ajax (78,1 milhões).

Seguem-se Trubin (72,8 milhões) e Diogo Costa (71,5 milhões), que superam a dupla neerlandesa Brobbey (69,8 milhões) e Taylor (66,4 milhões), avançado e médio do Ajax.

Se cingíssemos esta lista à Liga, de Diogo Costa a Kökcü vai uma diferente de quase sete milhões de euros, uma vez que o turco está avaliado em 64,9 milhões de euros.

E Gyökeres? O avançado sueco do Sporting é oitavo nesta lista, avaliado em 60,2 milhões de euros. Seguem-se os leões Pedro Gonçalves (57,4 milhões) e Francisco Trincão (42,5 milhões).

A imagem abaixo apresenta os jogadores mais valiosos na Liga, em valores arredondados.