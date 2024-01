Rafael Leão e António Silva estão entre os 30 futebolistas mais valiosos do mundo, de acordo com o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quinta-feira, que indica Jude Bellingham como o jogador com maior valor de transferência do mundo na atualidade.

Em relação à análise de junho de 2023, Bellingham destrona Erling Haaland no topo, numa lista de 100 nomes, que conta com um total de nove portugueses.

Além de Rafael Leão e António Silva, nos 22.º e 23.º lugares, respetivamente, estes são os sete portugueses neste top-100:

55.º: Gonçalo Ramos, PSG (90,4 ME)

56.º: João Félix, Barcelona (90,3 ME)

61.º: Bruno Fernandes, Man. United (85,5 ME)

65.º: Gonçalo Inácio, Sporting (84,3 ME)

75.º: João Neves, Benfica (78,9 ME)

86.º: Rúben Dias, Man. City (76,5 ME)

96.º: Diogo Costa, FC Porto (73,4 ME)

António Silva e Gonçalo Inácio são mesmo os dois jogadores mais valiosos fora das denominadas «big-5» (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), com o brasileiro Endrick (Palmeiras) a completar este pódio.

Em comparação com junho último, o CIES nota que o número de jogadores com valor de transferência superior a 100 milhões de euros quase duplicou, de 20 para 39 atletas, «refletindo a forte inflação de preços dos jogadores durante a janela de transferências do verão de 2023».

Através de um modelo em que contemplam variáveis como a duração do contrato, idade, estatuto internacional ou golos marcados, o CIES nota que, «baseado em mais de 6 mil transações pagas, o modelo estatístico permite prever com precisão as taxas de transferência que os clubes provavelmente pagarão, tendo em conta os preços investidos no passado para jogadores com características semelhantes».

Veja, na galeria associada, os 30 jogadores mais valiosos do mundo na atualidade.