O mercado de transferências reabriu e esta quinta-feira é mais um dia em que as movimentações estão a ferver.



O principal destaque do dia é, para já, Marcos Leonardo, avançado brasileiro que chegou de madrugada a Lisboa para assinar pelo Benfica. O jogador que brilhou no Santos foi «apanhado» na chefada à capital portuguesa na companhia do diretor desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz.



Há outros negócios prestes a ficarem fechados. O jornal «Bild» adianta que Jadon Sancho está muito perto de voltar ao Borussia Dortmund. Segundo a mesma fonte, o clube alemão já alcançou um acordo com o Manchester United para a cedência do extremo inglês. Também de saída de Old Trafford está Reguilón, cujo empréstimo vai ser finalizado.



Por sua vez, Tajon Buchanan foi «apanhado» a aterrar em Milão pela Sky italiana. De acordo com a estação televisiva, o jovem defesa canadiano vai trocar o Club Brugge pelo Inter de Milão a troco de cerca de 10 milhões de euros.



Por último, Tilo Kehrer está de volta a França. O internacional alemão vai deixar o West Ham e assinar pelo Mónaco. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o ex-PSG vai rumar ao Principado por empréstimo, mas pode ser contratado em definitivo no fim da época por 11 milhões de euros.



ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS.