O Liverpool anunciou, esta quinta-feira, o regresso antecipado de James Balagizi, médio de 20 anos, que se encontrava emprestado ao Wigan Athletic, da terceira divisão inglesa.

Os Reds decidiram chamar o jovem inglês mais cedo, apesar do contrato de empréstimo ser até ao final da época.

Esta temporada, com a camisola do Wigan Athletic, fez sete jogos, não tendo assinado qualquer golo ou assistência. Balagizi fez a sua formação no Liverpool, desde os sub-11, e teve uma passagem pelo Crawley Town na época passada (2022/2023).