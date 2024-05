Gil Vicente e Estoril garantiram este sábado, sem jogar, a permanência na I Liga para a época 2024/25.

A manutenção ficou assegurada para os dois clubes uma vez que o Portimonense não venceu na receção ao Rio Ave. Os algarvios, que ocupam o 16.º lugar, de playoff, empataram 2-2 e chegaram aos 29 pontos. Gil e Estoril, 11.º e 12.º, respetivamente, ambos com 33 pontos, já nunca podem assim ser alcançados e descer ao 16.º posto.

O Boavista, 14.º com 31 pontos, ficou muito perto de também garantir a permanência já este sábado, mas o empate conseguido pelo Portimonense em tempo de compensação adiou essas contas. Os axadrezados podem, mesmo assim, garantir o objetivo nesta jornada, caso pontuem no Estádio do Dragão.

Apesar do empate, o Portimonense ainda parte para a última jornada com hipóteses de manutenção direta. É que o Estrela perdeu por 4-0 em Vizela e também adiou o seu objetivo. O emblema tricolor está no 15.º lugar, com 30 pontos, mais um do que os de Portimão.

Chaves e Vizela, como já se sabia, são as duas equipas despromovidas diretamente.