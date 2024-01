João Victor já foi oficializado como reforço do Vasco da Gama e na chegada ao Brasil abordou a passagem pelo Benfica.

«Estou muito mais evoluído. Infelizmente, não joguei muito no Benfica, mas aprendi. Consegui jogar como lateral e defesa-central. Fisicamente evoluí muito também.»

João Victor vai agora regressar ao futebol brasileiro e mostrou-se feliz por voltar a casa.

«Estou muito feliz pelo Vasco me ter escolhido, precisava de jogar, há algum tempo que contava com essa oportunidade. Estou muito bem fisicamente pois tenho treinando muito. Tenho jogado menos, mas estou bem fisicamente e preparado para o ano, que vai ser difícil. Estou muito feliz, o Vasco é uma das maiores equipas do Brasil. Conversei muito com o Piton. Ele falou muito bem do Vasco, disse-me que os adeptos são muito apaixonados e que me vão acolher. Sei da responsabilidade de ter sido uma contratação muito cara, mas vou dar conta do recado.»