O Vasco da Gama anunciou a contratação de João Victor ao Benfica. Como o Maisfutebol adiantou, a transferência em definitivo do central brasileiro renderá oito milhões de euros ao Benfica.

O emblema do Rio de Janeiro aceitou pagar seis milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros por objetivos. João Victor assina por cinco temporadas, até dezembro de 2028.

Contratado na temporada passada ao Corinthians, a troco de 9,5 milhões de euros, o defesa, de 25 anos, foi emprestado aos franceses do Nantes. No regresso, foi utilizado como lateral-direito improvisado e apenas participou em cinco jogos. Tinha contrato até junho de 2027.

