João Victor está a caminho do Vasco da Gama. O Maisfutebol apurou que o Benfica acertou nas últimas a horas a transferência em definitivo do central brasileiro, num valor global de oito milhões de euros.

O emblema do Rio de Janeiro aceitou pagar seis milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros por objetivos. A informação do acerto entre os dois clubes foi publicada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

João Victor vai assinar por cinco temporadas, até 31 de dezembro de 2028.

Contratado na temporada passada junto ao Corinthians a troco de 9,5 milhões de euros, o defesa brasileiro nunca convenceu a Roger Schmidt, tendo sido emprestado aos franceses do Nantes e, no regresso, utilizado como lateral-direito improvisado.

João Victor, de 25 anos, vai deixar a Luz com apenas cinco jogos disputados (três na temporada passada e dois na atual temporada). Tinha contrato válido até junho de 2027.