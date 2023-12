O presidente do Boavista, Vítor Murta, voltou a insistir na situação entre o Benfica e Pedro Malheiro, mostrando-se disponível para negociar jogadores no mercado de transferências de janeiro. O Boavista necessita de saldar dívidas para acabar com o impedimento que a FIFA impôs de não inscrever novos atletas.

«Eventual saída de Pedro Malheiro para o Benfica? Muito se tem falado sobre ele e acho que, por vezes, não é bom falarmos demasiado sobre as coisas, até porque isso afeta a cabeça dos atletas e dos colegas. Todos aqueles que fazem parte do plantel do Boavista estão no mercado. Se surgirem propostas boas para o clube e para o atleta, estamos na disposição de negociar, tal como estamos a fazer com o Malheiro e com outros», admitiu na conferência de imprensa referente à apresentação de Ricardo Paiva, novo treinador principal do Boavista.

Relembrar que, tal como noticiou o Maisfutebol, o Benfica fez uma oferta de quatro milhões de euros a serem pagos em quatro tranches anuais, mas foi recusada pelo Boavista.