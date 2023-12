Vítor Murta, presidente do Boavista, esteve à conversa no Podcast Axadrezado, no qual falou sobre diversos temas, entre os quais o interesse do Benfica no lateral Pedro Malheiro.

«Temos de saber vender os nossos interesses económicos. Estamos a discutir com o Benfica o valor que entendemos ser correto pelo Pedro Malheiro, mas se ele não for para o Benfica, não vai», referiu o presidente do Boavista, quando questionado sobre como gerar dinheiro com os ativos do clube.

Como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o Benfica está a negociar a contratação do lateral do Boavista já para janeiro e até subiu uma primeira proposta apresentada, mas SAD axadrezada continua a querer mais.

Os dois clubes continuam por isso em negociações, enquanto o Boavista se mantém muito intransigente.

De salientar que o clube do Bessa não está a ter uma época fantástica e o treinador Petit abandonou o cargo esta segunda-feira, deixando o clube em décimo lugar do campeonato, com 15 pontos.