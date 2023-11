O Benfica continua decidido em contratar Pedro Malheiro e, segundo apurou o Maisfutebol, ofereceu agora 3,5 milhões de euros ao Boavista para fechar o negócio. O valor, entretanto, ainda não é o suficiente.

O emblema axadrezado, que já havia recusado uma primeira investida dos encarnados abaixo dos três milhões de euros, reforçou a ideia de fazer uma venda entre 5 e 6 milhões de euros - há o desejo de segurar uma percentagem do jogador.

Alvo também do Sp. Braga, Malheiro, de 22 anos, é o alvo prioritário de Roger Schmidt para reforçar em janeiro a lateral direita das águias, que, recorde-se, hoje conta com somente com uma opção de origem para a posição: Alexander Bah.

Internamente, o Benfica espera que o Boavista venha a descer as exigências iniciais por Pedro Malheiro nos próximos dias, visto que o adversário precisa fazer um encaixe de aproximadamente 7 milhões de euros em vendas para livrar-se do Transfer Ban e, consequentemente, inscrever novos jogadores.