A Noruega derrotou, esta quinta-feira, as Ilhas Faroé por 2-0 num jogo de preparação.



O jogador do Benfica, Aursnes, foi titular e saiu ao intervalo numa altura em que os «vikings» venciam por 2-0. Strand Larsen marcou logo aos três minutos e Bobb fez o 2-0 aos 24 minutos.



O selecionador Stale Solbakken não utilizou algumas das principais figuras de início e Haaland, por exemplo, entrou ao intervalo.



Inserida no grupo A, a Noruega já não tem hipóteses de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.