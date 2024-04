Artur Jorge conseguiu a quarta vitória seguida ao comando do Botafogo. Este domingo, o Fogão venceu o Flamengo por 2-0, em pleno Maracanã, no dérbi da quarta jornada do Brasileirão.



Depois de uma primeira parte sem golos, Luiz Henrique desbloqueou a partida a favor do emblema da Estrela Solitária: canto estudado com a bola a seguir para a entrada da área onde apareceu o avançado a rematar para o fundo da baliza de Rossi.



Já no período de descontos, Savarino fixou o 2-0 final numa saída rápida para o ataque. Este triunfo permite ao Botafogo liderar provisoriamente o Brasileirão com nove pontos em quatro jornadas enquanto o Flamengo é quinto com sete pontos.