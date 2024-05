O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu na condição de visitado diante do Athletic Paranaense, em jogo da 6.ª jornada do Brasileiro.

O bicampeão brasileiro foi impedido de jogar em casa (Allianz Parque) por causa de mais um espectáculo musical - agora de Luis Tomlinson, ex-One Direction - e teve de voltar a usar a Arena Barueri, acabando derrotado por 2-0.

Já nos instantes finais da primeira parte, o Palmeiras até dispôs de um penálti, mas Raphael Veiga atirou para defesa de Bento, guarda-redes que em tempos foi associado ao Benfica. Na resposta, o Athletico inaugurou o marcador por Pablo, na cobrança de um livre direto, ainda antes do apito para o intervalo.

Aos 59 minutos, Gustavo Gómez marcou na própria baliza e dificultou ainda mais a vida à equipa de Abel, que aos 67 minutos até ficou a jogar em superioridade numérica (expulsão de Esquivel), mas não conseguiu capitalizar essa vantagem.

Com este resultado, o Athletico Paranaense segue líder do Brasileirão, agora com 13 pontos em seis jogos. Já o Palmeiras está no oitavo posto com oito pontos.

No final do jogo, Abel Ferreira mostrou-se agastado por voltar a andar com a casa às costas e deixou um recado. «Não tenho nada contra Barueri. Quero jogar no Allianz Parrque. Os nossos adeptos dão-nos 30 por cento das vitórias em casa. O problema é que nós que lutamos por títulos, não podemos jogar na nossa casa. O problema é o Allianz. Como é que é possível não jogarmos no Allianz Parque? Se não jogamos no Allianz, não nos cobrem para sermos campeões», desabafou.