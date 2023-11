Fredrik Aursnes e David Jurásek foram convocados para derradeiros compromissos das seleções da Noruega e da Rep. Checa, no âmbito do apuramento para o Euro 2024.

Aursnes faz parte dos planos de Stale Solbakken para os embates dos noruegueses com as Ilhas Faroé e Escócia, enquanto Jurásek integra os eleitos para os duelos da Rep. Checa diante da Polónia e a Moldávia.

A Noruega está no 3.º lugar o Grupo A com 10 pontos, atrás de Espanha e Escócia, que somam 15 pontos. Já a Rep, Checa segue no 2.º posto o Grupo E com 11 pontos (em lugar de apuramento), menos dois o que a líder Albânia.