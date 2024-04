Pedro Lourenço oficializou, esta segunda-feira, a compra de 90 por cento da Sociedade Anónima do Futebol do Cruzeiro, clube que ocupa o sétimo lugar do Brasileirão.

Em declarações à imprensa local, o empresário de 68 anos confirmou a concretização do negócio, feito com Ronaldo Fenómeno que geria o clube desde janeiro de 2022.

Assim sendo, o antigo internacional brasileiro arrecada 110 milhões de euros (550 milhões de reais) com a venda dessa parte da SAD. Recordar que Ronaldo Fenómeno esteve durante dois anos e quatro meses à frente dos destinos do clube.