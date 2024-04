A estátua em homenagem ao futebolista Daniel Alves, na sua cidade natal, no Brasil, foi retirada.

A decisão surgiu na sequência do pedido do Ministério Público e dos protestos dos cidadãos, fruto da condenação por violação em Espanha, indicaram fontes oficiais, esta segunda-feira.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Juazeiro, cidade no nordeste do Brasil, frisou ter retirado da praça onde estava exposta em homenagem ao seu conterrâneo mais famoso «atendendo a recomendação do Ministério Público da Bahia».

Na recomendação feita na passada terça-feira, o Ministério Público justificou que o monumento viola a legislação do município de Juazeiro e do estado da Bahia, que proíbem homenagens a pessoas vivas, feitas com recursos públicos.

Daniel Alves, de 40 anos, foi condenado a 22 de fevereiro a quatro anos e seis meses de prisão por ter violado uma mulher de 23 anos numa discoteca de Barcelona. Porém, foi libertado no final de março, depois de paga a fiança de um milhão de euros imposta pelo tribunal de Barcelona, levando-o a aguardar o resultado do recurso em liberdade.

A estátua, que foi inaugurada em 2020 numa avenida central de Juazeiro, foi alvo de vários atos de repúdio ao longo dos meses: foi coberta com um saco de lixo e fita adesiva no final do ano passado e, já em fevereiro, coberta com tinta branca.

A 8 de março, Dia Internacional da Mulher, várias mulheres manifestaram-se à volta da estátua com cartazes com palavras de ordem como «não à cultura da violação» e «Daniel Alves violador».