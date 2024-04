A partida deste sábado, dia 27 de abril, entre o Grupo Recreativo Amigos da Paz (GRAP) e o Grupo Desportivo de Monte Real, em Pousos, ficou marcada por ameaças e injúrias de um atleta ao árbitro… devido a um piercing.

O momento de tensão ocorreu após o final da primeira parte, no momento em que as equipas se dirigiam para os balneários, com «um dos adeptos presentes na bancada dirigiu-se para a boca de acesso ao referido túnel, onde, com um tom de voz visivelmente alterado e intimidatório, injuriou e ameaçou o árbitro da partida, o que motivou a intervenção da polícia que se encontrava naquele local», pode ler-se no comunicado oficial da PSP de Leiria.

Segundo as autoridades, o adepto em questão era um atleta do GD Monte Real, que ficou indignado com o juiz da partida, pois este impediu-o de entrar em campo, obrigando-o mesmo a ficar na bancada, por «se recusar a cumprir com as leis de jogo», uma vez que utilizava um adereço proibido, mais em específico um piercing no nariz.

O jogador acabou por ser identificado pela polícia e a ocorrência foi enviada para o Tribunal e para a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).