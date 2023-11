Esperou até aos 28 anos para ser chamado á seleção espanhola, mas agora entra diretamente para a equipa principal. Alejandro Grimaldo joga de início contra o Chipre, esta quinta-feira, em Limassol.

O selecionador Luis de la Fuente escolheu um onze quase sem habituais titulares para esta primeira partida, podendo ter esses jogadores mais frescos no domingo, quando a Espanha recebe a Geórgia.

Apesar de a seleção espanhola já ter garantido a presença na fase final do Euro 2024, a partida desta tarde tem algum peso histórico: há 25 anos, a Espanha perdeu com o Chipre, em Larnaca, por 3-2, o que levou ao despedimento do selecionador da altura, Javier Clemente.

Além de Grimaldo, o selecionador espanhol faz alinhar de início jogadores como Jesus Navas, a dupla de meio-campo da Rela Sociedad (Zubimendo e Merino) e Joselu como ponta-de-lança.

O jogo entre Chipre e Espanha terá acompanhamento ao minuto aqui no Maisfutebol.