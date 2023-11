Não se trata de uma distinção oficial, mas é mais um reflexo da excelente temporada que Alejandro Grimaldo está a fazer no Bayer Leverkusen – e que levou à sua chamada, pela primeira vez, paa a seleção de Espanha.

Uma análise desenvolvida pela Olocip, empresa de Inteligência Artificial, demonstra que o ex-jogador do Benfica é o melhor lateral da Europa.

Grimaldo recebe uma pontiuação de 7,14, depois de ponderados todos os dados pelo sistema, sendo o alemão Gosens, do Union de Berlim, o segundo classificado, com 5,11. O marroquino Hakimi, do PSG, surge na terceira posição, com uma pontuação de 4,97.

Como chegou a empresa a estes valores?

A Olocip explica que «a inteligência artificial chegou ao mundo do futebol para mudar a forma como avaliamos o desempenho dos jogadores», tendo o seu sistema - que utiliza «técnicas de aprendizagem automática para analisar as ações dos jogadores» - a capacidade de «se centrar na qualidade das ações e não apenas na quantidade, como faz a análise convencional de grandes dados».

Dessa forma, a Olocip «baseia-se na variação das probabilidades de marcar ou sofrer golos da equipa em função das ações de cada jogador».

A análise mostra que Grimaldo marcou seis golos na Bundesliga em pouco mais de mil minutos, ultrapassando o seu melhor registo num campeonato nacional, sendo o segundo jogador que mais impacto tem com as suas ações defensivas, atrás de Tah.

A empresa destaca, ainda assim, que «a sua contribuição para o jogo de construção diminuiu ligeiramente em relação a outras épocas no Benfica».

Em resumo, Grimaldo contribuiu para que o Bayer Leverkusen marcasse mais sete golos do que o esperado no campeonato.