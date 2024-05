O Milan voltou a vencer seis jogos depois e fê-lo em grande, com uma goleada por 5-1 sobre o Cagliari, em San Siro.

Os «rossoneri», que jogaram com os apelidos das mães nas camisolas para celebrar o Dia da Mãe em Itália, colocaram-se na frente aos 36 minutos, por Bennacer.

A classificação da liga italiana

O internacional português Rafael Leão só foi lançado no recomeço da segunda parte, mas chegou bem a tempo de causar estragos. Com uma grande arrancada, Leão deixou Pulisic na cara do golo e o norte-americano aumentou a vantagem do Milan, aos 59 minutos.

O Cagliari ainda reduziu aos 63, por Nahitan Nández, mas o conjunto de Stefano Pioli encaminhou de seguida um triunfo tranquilo.

Reijnders apontou o 3-1 aos 74 minutos e Rafael Leão, depois de ter assistido, juntou o seu nome à lista de marcadores, num lance em que voltou a apostar na velocidade e, depois de ter tirado o guarda-redes do caminho, encostou para a baliza (83m).

As contas do jogo foram fechadas por Pulisic, que bisou aos 87 minutos.

O Milan segue na segunda posição, com 74 pontos, mais três do que o Bolonha, que venceu em casa do Nápoles este sábado e é terceiro. Já a Juventus, é quarta, com 66 pontos e menos um jogo.