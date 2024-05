O Bolonha, equipa-sensação da temporada em Itália, foi até ao Diego Armando Maradona vencer o Nápoles por 2-0 e continua na luta pelo pódio.

A equipa de Thiago Motta adiantou-se logo aos nove minutos, por Ndoye. Apenas três minutos depois, Stefan Posch dilatou a vantagem dos forasteiros.

O Nápoles ainda podia ter reduzido, aos 21 minutos, mas Politano desperdiçou um penálti.

Assim, o conjunto liderado por Thiago Motta salta, à condição, para o terceiro lugar do campeonato italiano, com 67 pontos, mais um do que a Juventus, que ainda não entrou em ação nesta 36.ª jornada.

Já o Nápoles, está em risco de ficar de fora das competições europeias. Campeão na temporada passada, ocupa agora o oitavo posto, com 51 pontos, apenas mais um do que a Fiorentina, que segue em nono e tem menos dois jogos.

