O FC Porto venceu o Óquei de Barcelos por 3-2 e conquistou pela 19.ª vez na história a Taça de Portugal de hóquei em patins.

No Pavilhão Municipal de Barcelos, a equipa da casa esteve por duas ocasiões na frente do marcador, graças aos dois golos de Miguel Rocha, mas os azuis e brancos responderam sempre, através de Rafa e do inevitável Gonçalo Alves.

Foi já aos 34 minutos que o FC Porto conseguiu fazer a cambalhota no marcador, por intermédio de Ezequiel Mena. Este resultado impediu a formação de Barcelos de vencer pela quinta vez este troféu, algo que não acontece desde 2003/04.

Já o FC Porto sucede ao Sporting de Tomar, que na última época derrotou o Sporting, nas grandes penalidades, depois do 5-5 registado no fim dos 50 minutos de jogo. Este é, inclusivamente, o primeiro troféu da «Era» de André Villas-Boas.

FC Porto vence a Taça de Portugal de Hóquei em Patins 🏆#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/nJ7j6ieVJI — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 28, 2024

.(VÍDEO: ELEVEN NA DAZN).