O novo presidente do Vélez Sarsfield confirmou que o clube recebeu uma proposta do Benfica por Gianluca Prestianni, extremo argentino de 17 anos. Fabián Berlanga sublinhou que o jogador «não está vendido», embora exista um «pré-acordo».

«Há uma oferta do Benfica e claro que a estamos a analisar. Se as condições estiverem reunidas. Não vamos colocar nenhum travão à venda do Prestianni, precisamos desse dinheiro para podermos trazer reforços», afirmou, numa conversa via digital com adeptos.

«Há conversas, mas também não pode sair até ao início do campeonato porque é menor de idade, mas sim, há um pré-acordo. Vamos precisar desse dinheiro», acrescentou.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o Benfica e o Vélez Sarsfield negociaram, em agosto, uma compra de 80 por cento do passe por uma verba de 11,5 milhões de euros, mas o clube argentino pretendia um pouco mais.

Em qualquer dos casos, o jovem só viajaria para Portugal em janeiro, após o fim da temporada na América do Sul.