No rescaldo à derrota na casa do Dortmund (1-0), na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, Luis Enrique apontou ao lado fascinante do futebol.

«Muitas vezes é maravilhoso, mas às vezes acontece não marcarmos. Vamos analisar os lances desperdiçados. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Em Paris, teremos de concretizar algo excecional. Sabemos que somos muito fortes e contamos com os nossos adeptos. Neste momento, o balneário está um pouco frustrado», analisou.

Questionado sobre a lesão de Lucas Hernández, que obrigou o defesa a deixar o encontro ainda antes do intervalo, o treinador do PSG apontou aos exames a realizar nos próximos dias. Ainda assim, adiantou que a situação não se adivinha favorável.

Por sua vez, Hakimi garante que o tricampeão francês tinha estudada a estratégia do Dortmund.

«Sabíamos que apostariam em bolas longas. Estivemos muito concentrados, dominamos todo o jogo, mas desperdiçamos as oportunidades na segunda parte», começou por dizer.

Revelando-se tranquilo, Hakimi sublinha que o jogo no Parque dos Príncipes terá um desfecho distinto: «Na segunda mão o resultado vai sorrir-nos. Com os nossos adeptos será diferente».

A partida decisiva está agendada para a noite de terça-feira (20h), em Paris.