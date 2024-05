Emprestado pelo Benfica ao Nordsjaelland, Andreas Schjelderup está a atravessar um dos melhores momentos da carreira: este domingo, o jovem norueguês bisou na vitória caseira sobre o Silkeborg (4-1), na sétima jornada da fase de apuramento de campeão na Dinamarca.

O Nordsjaelland até começou a perder, logo aos dois minutos, mas iniciou a reviravolta com o golo de Tverskov (18m), a que se seguiu o bis de Schjelderup (68m e 86m), enquanto Nygren fechou as contas da partida.

Schjelderup, que deverá ter lugar no plantel do Benfica em 2024/25, leva sete golos nos últimos cinco jogos. No total da temporada, são oito golos e 10 assistências em 34 partidas.

Com esta vitória, o Nordsjaelland salta para o terceiro lugar, que dá acesso ao play-off da Liga Conferência. A equipa de Schjelderup tem 56 pontos, os mesmos do Brondby, que é quarto. Copenhaga e Midtjylland, ambos com 58 pontos, são primeiro e segundo classificados, respetivamente.

Veja os golos de Schjelderup: