Fernando Madureira, antigo líder da claque Super Dragões, foi condenado a sete meses de prisão com pena suspensa por um ano, na sequência de um processo de 2018.

Em causa estava uma rixa com a claque do Benfica num jogo de hóquei em patins no pavilhão do FC Porto, a 7 de abril de 2018.

Adeptos encarnados e agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) ficaram feridos na sequência dos confrontos.

Hugo Carneiro, conhecido por "Polaco", foi condenado a um ano e três meses com pena suspensa por dois anos.

Os arguidos neste processo ficam impedidos de entrar em recintos desportivos durante 18 meses.

Madureira e Hugo Carneiro estão em prisão preventiva, na sequência da Operação Pretoriano, desencadeada depois de desacatos e agressões na Assembleia Geral do FC Porto em janeiro.