Andreas Schjelderup teve um mês em cheio na Dinamarca. Depois de ter recebido o prémio de jovem do mês, o avançado que está no Nordsjaelland por empréstimo do Benfica foi incluído na equipa do mês da Liga dinamarquesa.



No passado mês de abril, o avançado, de 19 anos, anotou quatro golos, aos quais somou ainda três assistências e mereceu a inclusão na equipa ideal. De resto, Schjelderup está a aproveitar a cedência por parte das águias ao clube onde se estreou como sénior e esta temporada já leva oito golos e dez assistências em 34 partidas.



O onze ideal do mês de abril da Liga dinamarquesa: