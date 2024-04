Emprestado pelo Benfica ao Nordsjaelland, Andreas Schjelderup teve uma exibição de alto nível esta segunda-feira, na goleada caseira sobre o Aarhus (7-2), onde somou um hat-trick e ainda anotou uma assistência.

O extremo de 19 anos assistiu Svensson para o primeiro golo da partida, aos 13 minutos. Já na segunda parte, depois de o Aarhus reduzir e de outros dois golos do Nordsjaelland, seguiu-se o hat trick de Schjelderup.

O jovem norueguês fez o 4-1 aos 56 minutos, com um grande pontapé de fora da área.

Apenas três minutos depois, Schjelderup bisou, na conversão de um penálti.

O hat trick do extremo chegou ao minuto 69, com uma finalização de pé esquerdo.

Com esta vitória, o Nordsjaelland segue no quarto lugar, com os mesmos 49 pontos do Copenhaga, de Diogo Gonçalves, que ocupa a terceira posição, que dá acesso às competições europeias.

Veja dois dos golos de Schjelderup: